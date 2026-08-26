Axios: Рубио сообщил союзникам о приостановке ударов США по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио созвонился со своими иностранными коллегами и сказал им, что сейчас Соединенные Штаты не планируют возобновлять удары по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источники. По данным издания, он сообщил, что Белый дом сейчас делает ставку на экономическое давление на Тегеран. В него входят объявленные на этой неделе санкции Минфина и морская блокада.

Собеседники издания рассказали, что операция ВМС США по разминированию Ормузского пролива позволила восстановить судоходство в Ормузском проливе и лишила Тегеран рычагов влияния на мировые энергетические рынки. Из-за падения нефтяных доходов и разрушения военной инфраструктуры экономика Ирана находится в критическом положении, заявил изданию пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт.

Господин Рубио при этом дал понять, что Вашингтон оставляет за собой право на ответные удары в случае агрессии со стороны Ирана, отмечает Axios. Подобный курс, как ожидается, сохранится как минимум до ноябрьских промежуточных выборов, после которых власти могут пересмотреть ситуацию.