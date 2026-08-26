Axios: Рубио сообщил союзникам о приостановке ударов США по Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио созвонился со своими иностранными коллегами и сказал им, что сейчас Соединенные Штаты не планируют возобновлять удары по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источники. По данным издания, он сообщил, что Белый дом сейчас делает ставку на экономическое давление на Тегеран. В него входят объявленные на этой неделе санкции Минфина и морская блокада.
Собеседники издания рассказали, что операция ВМС США по разминированию Ормузского пролива позволила восстановить судоходство в Ормузском проливе и лишила Тегеран рычагов влияния на мировые энергетические рынки. Из-за падения нефтяных доходов и разрушения военной инфраструктуры экономика Ирана находится в критическом положении, заявил изданию пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт.
Господин Рубио при этом дал понять, что Вашингтон оставляет за собой право на ответные удары в случае агрессии со стороны Ирана, отмечает Axios. Подобный курс, как ожидается, сохранится как минимум до ноябрьских промежуточных выборов, после которых власти могут пересмотреть ситуацию.
В ночь на 6 мая 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о заморозке операции «Проект свободы», целью которой было восстановление коммерческого судоходства в Ормузском проливе. При этом морская блокада иранских портов, введенная 13 апреля 2026 года, Вашингтоном было решено продолжить.
Госсекретарь США Марко Рубио 6 мая 2026 года пояснял, что операция «Проект свободы» является оборонительной и стрельба не ведется, если в американские силы не стреляют первыми. По словам господина Рубио, ВМС США уже уничтожили часть иранского «москитного флота», а экономическое давление на Иран, включая морскую блокаду, приносит свои результаты: инфляция в Иране достигла 70%, а их валюта находится в состоянии полного падения. По оценкам главы американской дипломатии, блокада морских портов обходится Ирану в $500 млн в день, и 90% всей иранской торговли остановлено.