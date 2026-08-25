С 9 сентября изменится расписание пригородных поездов на участке Туапсе—Сириус

С 9 по 30 сентября 2026 года по техническим причинам изменится расписание движения пригородных поездов на нескольких направлениях. Корректировки затронут участки Туапсе—Сириус, Аэропорт—Туапсе и Аэропорт—Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В частности, у поезда №6807 сообщением Туапсе—Сириус время отправления останется прежним. При этом состав прибудет на конечную станцию по измененному графику — в 15:30.

Поезд №6044 Аэропорт—Туапсе также сохранит время отправления — 10:58. Прибытие в Туапсе перенесено с 14:23 на 14:11.

Для поезда №6032 Аэропорт—Сочи отправление останется в 12:08. На станции Сочи состав будет прибывать в 12:56 вместо 12:59.

Еще одно изменение коснется поезда №6046 Аэропорт—Туапсе. Он продолжит отправляться из аэропорта в 17:28, однако прибытие в Туапсе перенесено на 21:31 вместо 21:07.

Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на официальном сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», в пригородных кассах железнодорожных вокзалов и на информационных стендах.

Мария Удовик