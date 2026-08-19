С «Картой жителя Ярославской области» от ПСБ можно выиграть 100 000 рублей

ПСБ запустил акцию «Карта жителя: 100 000 ждут тебя!»*, которая продлится до 31 декабря 2026 года. Банк разыграет 14 денежных призов общей суммой 1 400 000 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

Участниками розыгрыша могут стать новые и действующие держатели «Карты жителя Ярославской области», выполнившие в течение календарного месяца одновременно два условия: сохранять среднемесячный остаток на карте не менее 10 000 рублей и совершать по ней покупки на сумму от 10 000 рублей и выше.

«Мы предлагаем жителям Ярославской области возможность не только удобно управлять своими финансами, но и выиграть значительную денежную сумму. Условия акции “Карта жителя: 100 000 ждут тебя!” простые и прозрачные, а значит позволят участвовать в ней широкому кругу жителей региона. Таким образом мы хотим поощрить наших активных клиентов и подарить им приятные бонусы за доверие нашему банку»,— отметил Максим Ярцев, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Клиенты, выполнившие оба условия акции в одном из отчетных периодов, автоматически попадают в список на розыгрыш и получают уникальный номер участника. Призовой фонд распределен по месяцам: с августа по ноябрь ежемесячно будет разыграно по 1 призу в размере 100 000 рублей, в декабре — 10 призов.

*АКЦИЯ «Карта жителя: 100 000 ждут тебя!». Период проведения акции: 01.08.2026 по 31.12.2026 (включительно). Территория действия Акции — Ярославская область. Участвуют новые и действующие держатели «Карт жителя Ярославской области». Розыгрыш в размере 100 000 рублей ежемесячно доступен клиенту при условии совершения покупок по карте в общей сумме от 10 000 рублей за календарный месяц и сохранении среднемесячного остатка на карте жителя от 10 000 рублей. Победители будут уведомлены посредством SMS и pushуведомления в мобильном приложении банка. Каждый победитель может получить только один денежный приз за весь период акции. Выплата денежного приза осуществляется до 23 числа следующего месяца путем зачисления средств на счет карты победителя. Организатор информирует, что по правилам Налогового кодекса РФ стоимость призов, превышающая 4 000 рублей в календарном году, облагается НДФЛ: 35% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов; банк выступает налоговым агентом и удерживает налог при выплате. Сумма одного денежного приза после вычета налога, подлежащая перечислению победителю, составляет 100 000 рублей. Период финального розыгрыша и выплата Денежного приза 10 победителям в общем размере 1 000 000 рублей — с 00:00:00 01.01.2027 (по московскому времени) по 23:59:59 31.01.2027 (по московскому времени). Подробнее на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (24/7, по РФ бесплатно), в офисах ПСБ. Информация актуальна на момент публикации, может измениться. ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия на совершение банковских операций №3251 от 01.04.2025.

ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251