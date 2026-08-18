Рейс из Сочи в Сыктывкар отменили после почти двух суток ожидания

Вылет рейса EO-459 из Сочи в Сыктывкар перенесли почти на сутки, а затем отменили. Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, первоначально самолет должен был отправиться 17 августа в 10:50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сочи отменили рейс в Сыктывкар после переноса вылета на сутки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ В Сочи отменили рейс в Сыктывкар после переноса вылета на сутки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Впоследствии вылет перенесли на 9:30 18 августа, однако в назначенное время самолет так и не отправился. Следующий вылет рейса EO-459 запланирован на 19 августа в 9:40.

По данным аэропорта Сочи, опубликованным в соцсетях, с 17 августа в воздушной гавани как минимум четыре раза вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. В том числе ограничения действовали утром 18 августа.

Матвей Николаев