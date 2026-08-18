МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Ярославской области

В Ярославской области ожидаются гроза и усиление ветра. Предупреждение распространило ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, с 21:00 18 августа до 21:00 19 августа местами в регионе порывы ветра могут достигать 12–17 м/с.

МЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность. В связи с усилением ветра при пользовании газом необходимо проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

Антон Голицын