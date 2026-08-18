В Ярославле вандала будут судить за разбитое стекло остановки

Прокуратура Заволжского района Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в повреждении остановочного павильона. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.

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Фото: Прокуратура Ярославской области Скриншот записи камеры видеонаблюдения

Фото: Прокуратура Ярославской области

По версии следствия, в апреле мужчина находился возле остановки «Проезд Доброхотова» и из хулиганских побуждений несколько раз ударил по стеклу павильона бутылкой. В результате стекло было полностью разбито.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В ходе предварительного расследования он полностью признал вину и частично возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело расследовали сотрудники ОМВД России по Заволжскому городскому району. После утверждения обвинительного заключения материалы направлены в Заволжский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу.

Антон Голицын