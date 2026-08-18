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В Петербурге впервые выписали штраф за видео с атакой БПЛА

В Петербурге впервые оштрафовали мужчину за публикацию в интернете видео с последствиями атаки беспилотников. Мировой судья судебного участка №5 признала Шахзодбека Турсунбаева виновным в административном правонарушении, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Штраф составил 4 тыс. рублей

Штраф составил 4 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Штраф составил 4 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По материалам суда, 24 июля мужчина разместил в интернете публикацию с прикрепленным видеороликом, на котором были запечатлены последствия атаки БПЛА в Петербурге. Такая публикация нарушает постановление губернатора города, запрещающее до конца 2026 года распространять в интернете фото- и видеоматериалы о последствиях атак беспилотников.

Суд назначил Шахзодбеку Турсунбаеву штраф в размере 4 тыс. рублей. Как отмечается в постановлении, это первый в Петербурге случай привлечения к административной ответственности по такой статье.

Карина Дроздецкая

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