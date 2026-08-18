Главные новости к утру 18 августа

Ночная атака беспилотников на Москву стала самой крупной за два года, сообщил ТАСС.

При налете БПЛА на Подмосковье пострадал 10-летний ребенок, загорелись многоквартирный дом и склад Wildberries.

Украинский БПЛА ударил по греческому танкеру в Черном море вблизи КТК, сообщил телеканал Skai.

РФ и КНДР единым фронтом выступают за «новый миропорядок», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Доля нелегального оборота сигарет в России снизилась до 9,4%.

Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов.

Минздрав РФ разработал проект нового стандарта помощи взрослым с ВИЧ-инфекцией.

В Лас-Вегасе начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура.