Главные новости к утру 18 августа
Ночная атака беспилотников на Москву стала самой крупной за два года, сообщил ТАСС.
При налете БПЛА на Подмосковье пострадал 10-летний ребенок, загорелись многоквартирный дом и склад Wildberries.
Украинский БПЛА ударил по греческому танкеру в Черном море вблизи КТК, сообщил телеканал Skai.
РФ и КНДР единым фронтом выступают за «новый миропорядок», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Доля нелегального оборота сигарет в России снизилась до 9,4%.
Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов.
Минздрав РФ разработал проект нового стандарта помощи взрослым с ВИЧ-инфекцией.
В Лас-Вегасе начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура.