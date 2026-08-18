Собянин: с вечера Москву пытались атаковать 620 БПЛА

Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в сторону Москвы летели 620 БПЛА, заявил мэр города Сергей Собянин. 180 дронов были уничтожены уже в столичном регионе, написал он в Telegram. На местах падения обломков работают экстренные службы, добавил глава города.

О последствиях налета на город мэр не сообщал. По данным ТАСС, эта атака стала самой крупной за два года.

Ночью в Москве остановили работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского. Ввели частичные ограничения для Шереметьево — он принимает и отправляет самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщили в Росавиации. Ограничения действуют до сих пор.