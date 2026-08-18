В Лас-Вегасе начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура

В суде Лас-Вегаса проходит слушание по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Сейчас на скамье подсудимых — Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды «Крипс», которого обвиняют в организации расправы над музыкантом. Обвинение утверждает, что именно он сыграл ключевую роль в расстреле рэпера, который произошел 30 лет назад. Подсудимый вину не признает.

Версия обвинения почти целиком строится на признаниях самого подсудимого, которые он сделал в своих мемуарах и публичных интервью, передает The New York Times (NYT) из зала суда. В своей книге гангстер прямо признавался, что именно он достал пистолет, из которого в 1996 году расстреляли Шакура. Защита пытается доказать, что это было просто хвастовством.

Главная улика обвинения — аудиозапись разговора Дуэйна Дэвиса с полицией, которая была сделана в 2008 году, пишет NYT. На этой записи Дэвис подробно описывает события той ночи 1996 года, когда он вместе со своими подельниками проезжал мимо Стрипа в Лас-Вегасе и заметил Тупака Шакура на пассажирском сиденье черного BMW.

Тогда гангстера допрашивали по другому делу. Свои признания Дэвис сделал по соглашению с полицией, гарантировавшему ему иммунитет от судебного преследования за все сказанное во время беседы.

Защита начала вступительное слово с того, что содержимое этой записи — это просто вымысел. «Ему не предъявили обвинений ни за что из сказанного в тот период ровно потому, что следователи прекрасно понимали: он несет полную чушь. Иначе его бы давно судили»,— заявил адвокат Майкл Санфт. Прямых доказательств вины Дэвиса у обвинения нет, а все дело строится лишь на сомнительных заявлениях самого подсудимого, утверждает защита. «Он (детектив.— "Ъ") относится к этой книге (мемуарам Дэвиса.— "Ъ") так, будто это истина в последней инстанции»,— сказал адвокат.

К этому моменту суд успел опросить двух свидетелей обвинения. Один из них — полицейский, который в ночь покушения ехал с раненым Шакуром в машине скорой помощи. Он рассказал, что после стрельбы спросил у рэпера, кто в него стрелял, на что Тупак ответил: «Нет, мы сами с этим разберемся». Больше музыкант не сказал ничего, сообщил полицейский.

Вторая свидетельница — Ингрид Стоукс — была неподалеку от места происшествия в момент стрельбы. Рассказала, что в панике пыталась уехать оттуда как можно скорее. Не смогла ответить на вопрос присяжных, с какой стороны велась стрельба. На вопрос о том, почему люди до сих пор боятся говорить о произошедшем в ту ночь, она ответила: «Стукачей устраняют». И добавила: «Но я лично ничего не видела».

Как писала The Guardian, суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства Тупака Шакура. В него стреляли 7 сентября 1996 года, от полученных ранений музыкант умер 13 сентября.