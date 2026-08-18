Лавров: РФ и КНДР единым фронтом выступают за новый миропорядок
Глава МИД России Сергей Лавров отправил северокорейской коллеге Цой Сон Хи поздравление ко Дню освобождения Кореи от японских захватчиков. Об этом сообщает ЦТАК.
В телеграмме подчеркивается, что «Москва и Пхеньян выступают единым фронтом за создание нового справедливого миропорядка, основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов». Господин Лавров сообщил коллеге, что Россия намерена и дальше следовать курсу президента России и лидера КНДР Ким Чен Ына на всестороннее углубление сотрудничества двух стран.
В послании упомянут текущий российско-украинский военный конфликт. Сергей Лавров сообщает, что победа советских красноармейцев и корейских патриотов над милитаристской Японией заложила традиции боевого товарищества. Оно, пишет министр, проявилось в совместной операции по изгнанию Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Курской области.
В августе 2026 года президент России Владимир Путин поздравил руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына с 81-й годовщиной освобождения страны от японской оккупации, отметив, что тогда были заложены "прочные традиции боевого братства и взаимопомощи" России и КНДР. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами вышли на "беспрецедентно высокий уровень", и они продолжают координировать действия по обеспечению региональной безопасности, работая над построением "по-настоящему демократического миропорядка".
В июле 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН заявил о поддержке Северной Кореи. Он подтвердил намерение России и КНДР укреплять обороноспособность Пхеньяна на фоне "агрессивных игр вокруг Корейского полуострова" и сообщил, что Россия больше не будет присоединяться к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.