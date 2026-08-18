Глава МИД России Сергей Лавров отправил северокорейской коллеге Цой Сон Хи поздравление ко Дню освобождения Кореи от японских захватчиков. Об этом сообщает ЦТАК.

В телеграмме подчеркивается, что «Москва и Пхеньян выступают единым фронтом за создание нового справедливого миропорядка, основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов». Господин Лавров сообщил коллеге, что Россия намерена и дальше следовать курсу президента России и лидера КНДР Ким Чен Ына на всестороннее углубление сотрудничества двух стран.

В послании упомянут текущий российско-украинский военный конфликт. Сергей Лавров сообщает, что победа советских красноармейцев и корейских патриотов над милитаристской Японией заложила традиции боевого товарищества. Оно, пишет министр, проявилось в совместной операции по изгнанию Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Курской области.

Эрнест Филипповский