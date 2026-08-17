Skai: украинский БПЛА ударил по греческому танкеру в Черном море вблизи КТК
Беспилотник ударил по греческому танкеру Skiros в Черном море после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. На судне начался пожар. Об этом сообщает греческий Skai. По данным телеканала, БПЛА принадлежал Украине.
Атака произошла накануне. Как писал Bloomberg, на танкер загрузили сырую российскую нефть. При ударе никто не пострадал, разлива нефти не произошло, заверили в эксплуатирующей танкер афинской компании.
В 2026 году танкер Skiros стал не первым греческим судном, подвергшимся атаке беспилотника около Новороссийска: 14 марта 2026 года греческий танкер Maran Homer также был атакован в Черном море и получил незначительные повреждения палубы. Эта атака произошла, когда судно ожидало разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для принятия казахстанской нефти.
За семь месяцев 2026 года терминал КТК и танкеры, следовавшие к нему, неоднократно становились целями атак БПЛА. Например, 13 января 2026 года беспилотники ударили по танкерам Delta Harmony и Matilda, в результате чего на первом начался пожар, а на втором произошел взрыв. В июле 2026 года были атакованы танкеры Yasa Polaris и Nordic Zenith, а 20 июля — танкеры NELSA, ASIA и NISSOS IOS, причем на NELSA возник пожар, который был ликвидирован.
Каспийский трубопроводный консорциум, соединяющий крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря, обеспечивает 80% экспорта нефти из Казахстана. После участившихся атак беспилотников стоимость страховки судов вблизи КТК возросла, при этом США через вице-президента Джей Ди Вэнса требовали от Украины прекратить удары по танкерам и инфраструктуре КТК в обмен на предоставление лицензии на производство ракет Patriot.