Skai: украинский БПЛА ударил по греческому танкеру в Черном море вблизи КТК

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2026 году танкер Skiros стал не первым греческим судном, подвергшимся атаке беспилотника около Новороссийска: 14 марта 2026 года греческий танкер Maran Homer также был атакован в Черном море и получил незначительные повреждения палубы. Эта атака произошла, когда судно ожидало разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для принятия казахстанской нефти.

За семь месяцев 2026 года терминал КТК и танкеры, следовавшие к нему, неоднократно становились целями атак БПЛА. Например, 13 января 2026 года беспилотники ударили по танкерам Delta Harmony и Matilda, в результате чего на первом начался пожар, а на втором произошел взрыв. В июле 2026 года были атакованы танкеры Yasa Polaris и Nordic Zenith, а 20 июля — танкеры NELSA, ASIA и NISSOS IOS, причем на NELSA возник пожар, который был ликвидирован.

Каспийский трубопроводный консорциум, соединяющий крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря, обеспечивает 80% экспорта нефти из Казахстана. После участившихся атак беспилотников стоимость страховки судов вблизи КТК возросла, при этом США через вице-президента Джей Ди Вэнса требовали от Украины прекратить удары по танкерам и инфраструктуре КТК в обмен на предоставление лицензии на производство ракет Patriot.