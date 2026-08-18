При налете БПЛА на Подмосковье пострадал 10-летний ребенок

Сегодня в Московской области силы ПВО уничтожили более 150 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram. При ударах в разных городах пострадали несколько человек, в том числе 10-летняя девочка в Раменском округе. Она была ранена при падении беспилотника на частный дом. Ее госпитализировали с ранением кисти.

Также господин Воробьев сообщил о двух пострадавших в других районах области. В Коломне пострадал 27-летний мужчина, в Богородском округе потребовалась медицинская помощь женщине, которая также была ранена из-за падения обломков дрона.

Самые серьезные последствия, пишет глава региона, зафиксированы в Павлово-Посадском округе. Там, в деревне Кузнецы, полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде загорелся многоквартирный дом. Жильцов оттуда эвакуировали, никто не пострадал.

В Богородском были повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос», загорелся гостевой дом в Ногинске. В районе Атлант-парка беспилотник ударил по складу Wildberries — пожар уже локализовали. По предварительным данным, там пострадавших нет.

В Коломне из-за обломков дрона загорелся торговый павильон в районе ТЦ «Глобус». При ударах повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади.

В Котельниках загорелись строительные леса и изоляционные материалы на территории строящегося ЖК. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ «Раменье». Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников, добавил господин Воробьев.