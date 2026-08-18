Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов

Группу из восьми альпинистов, пропавших на Эльбрусе, нашли живыми. Их эвакуировали вниз, от дальнейшей помощи они отказались, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В МЧС уточнили, что альпинисты попали в непогоду и находились в районе седловины. По прибытии на место спасатели нашли еще одну группу туристов из шести человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься. Обе группы были эвакуированы.

«Спасательная операция на горе Эльбрус завершена успешно... Спасатели эвакуировали альпинистов на поляну Азау»,— уточняется в пресс-релизе МЧС.

О пропаже группы альпинистов стало известно 17 августа. Они перестали выходить на связь во время восхождения на Эльбрус. Маршрут альпинистов был зарегистрирован. К их поискам привлекли 14 спасателей.