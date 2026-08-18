Йе чем удивить

Американский рэпер Канье Уэст, с 2021 года официально носящий имя Йе, впервые должен выступить в России с публичными сольными концертами. Организаторы из Say Agency объявили в понедельник, 17 августа, сразу о двух шоу: 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты поступили в продажу: от 9 тыс. рублей за места на трибунах яруса до 160 тыс. за VIP-ложу, танцпол стоит 25 тыс. рублей. Самые дешевые и самые дорогие категории начали исчезать из продажи уже в первые часы. Если заявленные выступления состоятся, они станут первыми публичными концертами Уэста в России и первым приездом мировой звезды с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Йе (Канье Уэст) на презентации альбома Donda 2 на стадионе «Лоандепо Парк»

Фото: ТАСС Рэпер Йе (Канье Уэст) на презентации альбома Donda 2 на стадионе «Лоандепо Парк»

Фото: ТАСС

В Москве в этом году выступлений рэпера не планируется, заявила гендиректор Say Agency Анна Субчева. При этом Яна Рудковская в тот же день сообщила, что, по ее информации, Уэст все же, возможно, выступит в столице: «Я знаю, что он будет и в Москве». Где и когда это может произойти, продюсер не уточнила. С большой долей вероятности выбор пал на Петербург из-за того, что возможная дождливая октябрьская погода не сможет испортить концерт со сценой посредине площадки, так как на «Газпром Арене» имеется выдвижная крыша. Столица со своими стадионами этим похвастаться не может.

Российские публичные лица отреагировали на новость почти сразу. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поблагодарила музыканта за решение приехать в Россию «на фоне антироссийской истерии» и напомнила, что поклонников у него в стране много. Депутат Виталий Милонов призвал не отменять концерт из-за прежних высказываний Уэста об Адольфе Гитлере. Он также предложил рэперу познакомиться с русской музыкальной культурой, упомянув «Владимирский централ» и возможный совместный номер с Михаилом Шуфутинским. ФК «Зенит», чей домашний стадион примет концерты, оказался лаконичнее, опубликовав в официальном Telegram-канале: «Yenit».

Нашлись и противники выступлений. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что намерен обратиться в Минкультуры и «компетентные органы» с требованием отменить концерты и остановить продажу билетов.

Месяцем ранее городские власти были настроены осторожно. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, курирующий культуру, говорил, что технически город способен принять выступление мировой звезды с аудиторией 100 тыс. человек, но задавался вопросом, сможет ли именно Канье Уэст собрать такую публику. «Это искусственный интеллект популярен, а вот с Канье Уэстом могут быть вопросы. Он же не спел "Седую ночь"»,— шутил тогда господин Пиотровский, отсылая к вирусному ИИ-каверу на песню Юрия Шатунова.

Ажиотаж вокруг нынешнего анонса уже заставил вмешаться сервисы объявлений. После появления предложений о перепродаже билетов «Авито» сообщил, что такие объявления отправляются на ручную антифрод-модерацию, чтобы не допустить мошенничества и продажи несуществующих билетов. В 2024-м площадка удаляла фейковые объявления о билетах на московский концерт господина Уэста, которого в действительности не планировалось.

Продюсер, которому не давали быть рэпером

До того как Канье Уэст стал одной из главных и одновременно наиболее скандальных фигур мировой поп-культуры, музыкальная индустрия знала его прежде всего как продюсера. Он родился 8 июня 1977 года в Атланте и вырос главным образом в Чикаго. В конце 1990-х — начале 2000-х Уэст писал биты для других исполнителей, а одним из его главных ранних прорывов стала работа над альбомом Jay-Z The Blueprint 2001 года. Фирменным приемом молодого продюсера стали, в частности, ускоренные и поднятые по тону соул-семплы. Параллельно он добивался собственной карьеры рэпера.

В октябре 2002 года Уэст попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе и получил перелом челюсти. После операции челюсть пришлось фиксировать с помощью медицинских технологий. Еще в таком состоянии музыкант записал Through the Wire, построенную на семпле песни Чаки Хан Through the Fire. Эта история стала частью его дебютного альбома The College Dropout, вышедшего в 2004 году и добравшегося до второго места Billboard 200.

На первой триумфальной для него церемонии «Грэмми» Уэст получил три награды: The College Dropout был признан лучшим рэп-альбомом, Jesus Walks — лучшей рэп-песней, а третью статуэтку музыканту принесло соавторство в You Don't Know My Name Алиши Киз, победившей в категории лучшей R&B-песни. Сейчас у Уэста 24 победы при 76 номинациях на «Грэмми».

Первые пластинки Уэста помогли изменить представление о том, как может выглядеть большая американская рэп-звезда середины нулевых. На фоне мощной коммерческой позиции уличного и гангста-рэпа он писал о вере, семье, работе, потребительской культуре, собственных комплексах и амбициях, а вместо подчеркнуто жесткого брутального образа мог появляться в рубашках поло и ярких свитерах.

Символическим стал 2007 год. Уэст перенес релиз своего третьего альбома Graduation на 11 сентября — тот же день, когда выходил Curtis уже звездного к тому моменту 50 Cent. Музыкальная пресса превратила два релиза почти в референдум о будущем мейнстримного хип-хопа. В первую неделю Graduation продался в США тиражом около 957 тыс. экземпляров против примерно 691 тыс. у Curtis. Победа Уэста стала одним из символов смены эпох внутри коммерческого рэпа.

От 808s до Yeezus

Следующий поворот произошел после смерти матери музыканта Донды Уэст в ноябре 2007 года и разрыва его помолвки. На выпущенном в 2008 году альбоме 808s & Heartbreak рэпер почти перестал читать рэп: пластинка была построена на электронных ударных, синтезаторах, автотюне и подчеркнуто уязвимом пении. Со временем ее стали рассматривать как одну из работ, оказавших заметное влияние на мелодичный и эмоциональный хип-хоп следующего десятилетия, в том числе на творчество обладателя четырех «Грэмми» канадского певца The Weeknd.

К тому времени музыка и публичная жизнь Уэста уже почти перестали существовать отдельно друг от друга. В 2005 году во время прямого эфира благотворительного телемарафона в помощь пострадавшим от урагана «Катрина» он неожиданно отошел от подготовленного текста и заявил: «Джордж Буш не заботится о чернокожих». Реплика в прямом эфире NBC стала одним из первых крупных политических скандалов в карьере музыканта.

В 2009 году последовал еще один эпизод. На церемонии MTV Video Music Awards 19-летняя Тейлор Свифт получала награду за лучшее женское видео, когда Канье поднялся на сцену, забрал у нее микрофон и заявил, что у Бейонсе было «одно из лучших видео всех времен». История положила начало многолетнему и многократно возобновлявшемуся конфликту между Уэстом и Свифт.

После этого артист выпустил в 2010 году My Beautiful Dark Twisted Fantasy — масштабную концептуальную пластинку о славе, сексе, вине, самолюбии и саморазрушении, впоследствии получившую «Грэмми» за лучший рэп-альбом. Но повторять найденную формулу успеха Уэст не стал. В 2013-м появился Yeezus — намеренно жесткий и минималистичный альбом с индустриальной электроникой, искаженным звуком и резкими переходами. Способность почти с каждой новой пластинкой менять собственный музыкальный язык стала одной из главных особенностей его карьеры.

В дальнейшем Уэст продолжал метаться между жанрами и форматами. В 2019 году он выпустил Jesus Is King в стиле госпел, принесший ему «Грэмми» за лучший альбом современной христианской музыки, в 2021-м — пластинку, названную в честь матери Donda. Даже после крупнейшего репутационного кризиса его коммерческая карьера не остановилась.

Последний на данный момент альбом Уэста Bully вышел 28 марта 2026 года и стартовал со второй строчки Billboard 200. При этом он возглавил специализированные чарты Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums и Top Rap Albums. Нынешний мировой тур музыканта связан, в том числе, с выходом Bully, хотя на стадионах он исполняет и песни из предыдущих периодов карьеры.

От музыканта к бренду

К середине 2010-х Уэсту было уже тесно в роли рэпера. Он годами пытался закрепиться в модной индустрии, сотрудничал с Nike, а затем заключил партнерство с Adidas. Линия Yeezy превратилась в самостоятельный глобальный бренд кроссовок и одежды. Музыка, показы мод, сценография концертов и собственная публичная персона постепенно стали элементами одного проекта имени Канье Уэста.

Тогда же начала складываться его российская линия. В ноябре 2016 года Уэст уже приезжал в Москву и встречался с дизайнером Гошей Рубчинским. Вместе они, в частности, побывали в «Мультимедиа Арт Музее» на выставке Александра Родченко. Визит породил слухи о возможном сотрудничестве. В декабре 2023 года Уэст объявил Рубчинского руководителем направления дизайна YZY. В 2024-м они выпустили совместные вещи, в том числе коллекцию с кириллическим названием «Черные псы». Но союз оказался недолгим. В феврале 2025 года Рубчинский сообщил, что сотрудничество с YZY завершено.

Примерно тогда же принцип «Канье может позволить себе все» начал давать сбой.

В 2018 году музыкант демонстративно поддерживал Дональда Трампа, появлялся в красной кепке с лозунгом MAGA — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») — и приехал к президенту США в Белый дом. В том же году в интервью TMZ Уэст, рассуждая о 400 годах рабства в США, заявил, что это «звучит как выбор», вызвав резкую критику. В 2020-м он уже сам объявил о намерении бороться за пост президента США и попал в бюллетени в ряде штатов, однако набрал лишь небольшую долю голосов.

Скандал, раскрутивший вновь тренд на отделение артиста от музыки

Самый тяжелый репутационный кризис начался в 2022 году. После серии антисемитских публикаций и публичных выступлений от Уэста стали отказываться крупнейшие партнеры. Adidas разорвал многолетнее сотрудничество с Yeezy. В декабре Twitter вновь заблокировал аккаунт рэпера после публикации изображения, в котором были совмещены свастика и звезда Давида. В тот же период в интервью конспирологу Алексу Джонсу Уэст публично хвалил Адольфа Гитлера.

В 2025 году произошла новая эскалация. Уэст вновь публиковал антисемитские и пронацистские сообщения, через сайт Yeezy продавалась футболка со свастикой, а в мае он выпустил композицию Heil Hitler. На этот раз последствия затронули не только рекламные контракты, но и возможность выступать в разных странах.

В январе 2026 года Уэст попытался изменить публичный сюжет вокруг себя. Он купил целую рекламную полосу в The Wall Street Journal и опубликовал письмо «Тем, кого я ранил», в котором принес извинения за антисемитские заявления и прежнее восхищение Гитлером. Музыкант связывал свое поведение с последствиями давней травмы головы и биполярным расстройством, подчеркнув, что это не является оправданием его поступков.

Весной 2026 года европейская часть гастрольных планов музыканта столкнулась с серией проблем. Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерт в Марселе был отложен на неопределенный срок на фоне сообщений о намерении французских властей не допустить выступление. В Польше концерт также был отменен. Основания и юридические обстоятельства отмен в разных странах различались, однако происходило все это на фоне продолжающейся критики Уэста за антисемитские и пронацистские высказывания.

Репутационный кризис, однако, не уничтожил массовую аудиторию музыканта. 30 мая 2026 года Уэст выступил на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. По данным турецкого агентства Anadolu, которые приводило агентство Reuters, шоу собрало около 118 тыс. человек. Среди приехавших на концерт из-за рубежа были и россияне.

Йе, который все никак не доезжал

К тому моменту возможный приезд Уэста в Россию уже сам превратился в отдельный информационный жанр. Еще в январе 2022 года Billboard со ссылкой на человека из окружения музыканта написал, что Уэст собирается приехать в Москву, провести там свое шоу Sunday Service, встретиться с Владимиром Путиным и в перспективе сделать Россию «вторым домом». Представитель музыканта Пьер Ружье практически сразу назвал эту историю полностью выдуманной.

Следующая большая волна началась в мае 2024 года. Telegram-каналы сообщили, что рэпер якобы выступит 8 июня, в свой день рождения, в московских «Лужниках». Площадка заявила, что такого мероприятия в расписании нет, а концертные специалисты информацию также опровергали. На этом фоне Яна Рудковская, напротив, рассказывала, что надеется на российское выступление Уэста осенью.

Новость успела вызвать и политическую реакцию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против возможного приезда: «Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих "голых вечеринок" хватает».

Под «раздетой женщиной» имелась в виду жена музыканта Бьянка Цензори, чьи откровенные публичные образы регулярно становились предметом обсуждения. Сам концерт 8 июня так и не материализовался.

Через несколько недель Йе в России все-таки появился — но без концерта. 30 июня 2024 года он прилетел в Москву. Визит связывали в том числе с 40-летием Гоши Рубчинского. У отеля Four Seasons собрались сотни поклонников и журналистов, пытавшихся увидеть музыканта. Новый приезд немедленно породил очередные слухи о «Лужниках», однако публичного выступления снова не произошло. Одновременно в интернете появились фейковые объявления о продаже билетов.

Осенью слух переехал из Москвы в Петербург. 3 ноября 2024 года по сети пронеслись слухи о возможном скором выступлении Уэста на «Газпром Арене». Глава компании PMI Евгений Финкельштейн тогда публично опроверг информацию, сообщив, что договора на аренду стадиона нет. В 2025 году российские промоутеры действительно изучали возможность привезти Уэста. В марте господин Финкельштейн подтвердил, что PMI вел переговоры об организации выступлений, однако решил их прекратить после очередной серии антисемитских и пронацистских заявлений музыканта.

Но слухи продолжились. В октябре 2025 года Telegram-каналы сообщили, что Уэст якобы «точно» даст концерт в «Лужниках» 8 декабря, назвал аудиторию в 45 тыс. человек и гонорар $1,2 млн. «Лужники» официального подтверждения не дали, а вскоре выяснилось, что опубликованный в подтверждение новости «договор» содержал данные несуществующей компании «Промо Арена». Никакого концерта 8 декабря снова не произошло.

Если Канье не едет в Россию, Россия едет к Канье

Пока российские концерты оставались слухами, поклонники Уэста сами начали ездить туда, куда он действительно доезжал. После Стамбула одной из наиболее удобных точек стал Тбилиси. 12 июня 2026 года Уэст выступил на «Динамо-Арене». Более 70 тыс. билетов раскупили за считаные часы, среди зрителей было немало приехавших из России. Билеты стоили от 400 до 1600 лари (от 10,8 до 43,3 тыс. рублей). Российские туристические компании еще до концерта отмечали дополнительный спрос на поездки в Грузию, связанные именно с шоу Йе.

Еще нагляднее российский спрос проявился в августе в Алматы. «Ъ FM» сообщал о россиянах, которые добирались в Казахстан на поезде или прилетали специально ради выступления Йе. Билеты обходились им примерно в 20–70 тыс. рублей. Изначально концерт был назначен на 14 августа, но вечером в Алма-Ате начались сильный дождь и ветер, а часть города столкнулась с перебоями электроснабжения. Организаторы, сославшись на безопасность, перенесли шоу на следующий день. 15 августа Уэст все-таки вышел на сцену Центрального стадиона.

Теперь спор о том, способен ли Канье Уэст заполнить дважды петербургскую арену, теперь имеет вполне проверяемую основу. Самые дешевые билеты на концерт на «Газпром Арене» выкупили быстрее чем за час. Сайты, на которых фанаты покупали билеты, упали от наплыва посетителей. Первого российского концерта Уэста ждали столько раз, что слух о нем успел стать самостоятельным жанром. И теперь история все еще сохраняет привычную для Канье интригу, касающуюся выступления как в Петербурге, так и в Москве. Тем не менее вечером 17 августа концертный менеджер Уэста Джосеф Карре опубликовал афишу выступлений на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Однако в случае с Йе окончательной точкой, похоже, остается только выход артиста на сцену.

Полина Пучкова