Одиннадцать лет с правом переписки

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) приговорен к 11 годам и одному месяцу колонии. Суд в Пскове 17 августа признал политика виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил и распространении недостоверных сведений о российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) и его супруга Жанна в зале суда во время оглашения приговора

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) и его супруга Жанна в зале суда во время оглашения приговора

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Утром 17 августа у здания Псковского городского суда выстроилась очередь из желающих попасть на оглашение приговора, вероятно, самому известному представителю партии «Яблоко» в регионе, заместителю председателя объединения Льву Шлосбергу (признан Минюстом РФ иноагентом). Приставы на входе в здание суда предупреждали собравшихся, что зал заседаний сможет вместить 17 человек, в четыре раза меньше числа желающих. За десять минут до запланированного начала заседания секретарь суда объявила, что провозглашение приговора отложили на пять часов. Как позже выяснилось, для приговора решили выделить зал побольше.

Поддержать однопартийца из Петербурга прибыли депутаты городского Заксобрания Ольга Штанникова и Дмитрий Анисимов. Вместе с ними приехал и экс-депутат Александр Шишлов. Из Великого Новгорода на суд приехала глава областного отделения «Яблока» и депутат Псковской областной думы Анна Черепанова. Также в зале присутствовали друзья, знакомые и сторонники псковского политика.

Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) вступил в «Яблоко» в 1994 году. Почти 30 лет возглавлял региональное отделение партии в Псковской области. Дважды избирался депутатом Законодательного собрания региона. Несмотря на усиленное в последние годы внимание со стороны правоохранительных органов, политик неоднократно заявлял, что не собирается покидать страну и намерен продолжать деятельность, находясь в России.

Приговор Лев Шлосберг (признан Минюстом РФ иноагентом) слушал, держась за руки с супругой Жанной через окошко в «аквариуме». По совокупности вмененных ему статей о повторной дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК РФ) и распространении недостоверных сведений о российской армии (ст. 207.3 УК Р) политику назначили 11 лет и один месяц колонии общего режима. В этот срок также зачли приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Тогда за отсутствие «плашки» в соцсетях политика наказали 420 часами обязательных работ.

Вину по делу «яблочник» не признал. В ходе судебного следствия он заявлял, что обложка журнала появилась в его соцсетях 25 февраля, на следующий день после начала СВО, а уголовную ответственность за фейки про армию ввели в марте того же года. Спорный ролик с дебатами о спецоперации, по мнению силовиков, политик опубликовал в «Одноклассниках» — в партии утверждали, что их соратник не имеет отношения к этому ресурсу.

Закончив оглашать резолютивную часть, судья Виктория Малямова обратилась к подсудимому с вопросом, понятен ли ему приговор.

«Я вам сочувствую, ваша честь. Вам с этим жить»,— заявил «яблочник». Судья покидала зал под возгласы слушателей, которые скандировали «позор». Перед тем как уйти в конвойное помещение в сопровождении приставов, Лев Шлосберг (признан иноагентом) заверил собравшихся: «Мы все это преодолеем».

Приговор псковскому «яблочнику» стал самым суровым для членов партии за последние годы. В «Яблоке» заявили, что приговор будет обжалован.

Константин Леньков