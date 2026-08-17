В Карелии замминистра образования и спорта лишился должности после проверки стадиона

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал отставки первого заместителя министра образования и спорта республики Антона Чивина. Решение он озвучил 17 августа во время выездной проверки строительства футбольного стадиона в Кондопоге, сообщила пресс-служба правительства Карелии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Парфенчиков (слева) требует отставки первого замминистра образования и спорта республики Антона Чивина (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Карелии Артур Парфенчиков (слева) требует отставки первого замминистра образования и спорта республики Антона Чивина (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Карелии

Господин Парфенчиков заявил, что до июля получал доклады об отсутствии проблем на объекте. При этом жители сообщали ему о сложностях со строительством через соцсети.

«Это говорит о равнодушии и о том, что никакого контроля не было»,— сказал глава республики, обращаясь к Антону Чивину.

Ранее контракт с подрядчиком из Петербурга расторгли в одностороннем порядке. Работы на стадионе выполнялись не по проекту и не были приняты. В частности, неправильно устроенную дренажную систему поля придется демонтировать и переделать.

Сейчас на объект вышел местный подрядчик. Он займется освещением стадиона и демонтажем дренажной системы. Для завершения строительства долгостроя проведут новый конкурс, а дальнейшие работы по поручению господина Парфенчикова будет курировать Минстрой Карелии.

Карина Дроздецкая