Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге подростка обвинили в совершении теракта на железной дороге

В Санкт-Петербурге несовершеннолетнему предъявили обвинение в совершении террористического акта на железнодорожной станции Ручьи. Уголовное дело расследует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, сообщили в ведомстве.

Предыдущая фотография
Подросток поджег трансформаторную подстанцию

Подросток поджег трансформаторную подстанцию

Фото: Западное межрегиональное СК на транспорте

Фото: Западное межрегиональное СК на транспорте

Следующая фотография
1 / 2

Подросток поджег трансформаторную подстанцию

Фото: Западное межрегиональное СК на транспорте

Фото: Западное межрегиональное СК на транспорте

По версии следствия, вечером 14 августа обвиняемый пришел на станцию Ручьи в Калининском районе с легковоспламеняющейся жидкостью и монтировкой и поджег трансформаторную подстанцию. Как считают следователи, действовать его побудил куратор, который связывался с ним через Telegram.

Несовершеннолетнего задержали сотрудники транспортной полиции, УФСБ по Петербургу и Ленобласти и Росгвардии. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения.

По делу продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

В СК напомнили, что террористические акты и преступления на объектах транспортной инфраструктуры относятся к особо тяжким. Ответственность за такие преступления наступает с 14 лет.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд