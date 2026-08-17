В Петербурге подростка обвинили в совершении теракта на железной дороге
В Санкт-Петербурге несовершеннолетнему предъявили обвинение в совершении террористического акта на железнодорожной станции Ручьи. Уголовное дело расследует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, вечером 14 августа обвиняемый пришел на станцию Ручьи в Калининском районе с легковоспламеняющейся жидкостью и монтировкой и поджег трансформаторную подстанцию. Как считают следователи, действовать его побудил куратор, который связывался с ним через Telegram.
Несовершеннолетнего задержали сотрудники транспортной полиции, УФСБ по Петербургу и Ленобласти и Росгвардии. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения.
По делу продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.
В СК напомнили, что террористические акты и преступления на объектах транспортной инфраструктуры относятся к особо тяжким. Ответственность за такие преступления наступает с 14 лет.