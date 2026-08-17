Мурманская область опустилась на 12-е место по доле жителей с зарплатой выше средней

В Мурманской области 38,1% работников получают зарплату выше среднероссийского уровня, следует из исследования РИА Новости. Еще 9,4% жителей региона зарабатывают в два и более раза больше средней зарплаты по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля мурманчан с зарплатой выше средней по России снизилась до 38,1%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Доля мурманчан с зарплатой выше средней по России снизилась до 38,1%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Средняя зарплата в России к апрелю 2026 года выросла на 10,8% и достигла 108 тыс. рублей. По доле жителей с доходами выше этого уровня Мурманская область заняла 12-е место в общероссийском рейтинге.

За год регион ухудшил свои позиции. В 2025 году Мурманская область входила в первую десятку субъектов РФ по этому показателю. Тогда средняя зарплата по России составляла 97,4 тыс. рублей, а доход выше этого уровня получали 39,4% северян. Еще 9,6% жителей региона зарабатывали более двух средних российских зарплат.

Таким образом, за год доля мурманчан с зарплатой выше среднероссийской снизилась на 1,3 процентного пункта, а доля получающих более двух средних зарплат — на 0,2 п.п.

Матвей Николаев