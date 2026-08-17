В Мышкине на торги выставили «Кухмистерскую Виноградовых»

Объект культурного наследия «Кухмистерская Виноградовых» в Мышкине выставлен на торги. Здание на улице Никольской, 15 реализуют поэтажно: первый этаж находится в региональной собственности, второй — в федеральной. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Кухмистерская Виноградовых» в Мышкине

Фото: Правительство Ярославской области «Кухмистерская Виноградовых» в Мышкине

Фото: Правительство Ярославской области

Первый этаж площадью 202 кв. м выставлен на площадке Российского аукционного дома. Начальная цена лота составляет 9 млн руб. Заявки на участие принимаются до 31 августа. Второй этаж общей площадью 209 кв. м продает финансовый институт «ДОМ.РФ». Начальная цена — 3,7 млн руб., заявки принимаются до 7 сентября.

Здание кухмистерской — небольшого ресторана, который в конце XIX — начале XX века считался лучшим в Мышкине — было построено в конце XIX века. Первый этаж здания создан на основе торговых рядов, окружавших Успенский собор города.

Как сообщили в областном правительстве, первый этаж ранее занимал местный центр занятости населения, второй — территориальный отдел управления Федерального казначейства по Ярославской области.

С начала года в рамках плана приватизации в Ярославской области реализовали четыре объекта культурного наследия, еще 10 старинных зданий получили новых собственников после изъятия. Сейчас на торги также выставлены особняк с торговой лавкой в Тутаеве, дом кожзаводчиков Бутиковых в селе Великом и здание торговых рядов в селе Путятино.

Антон Голицын