Ярославские мусульмане просят выделить место под новое кладбище

Мусульмане Ярославской области просят власти выделить место под отдельное кладбище. Об этом на встрече губернатора Михаила Евраева с журналистами сказал председатель региональной общественной организации «Содружество народов Ярославии», член региональной общественной палаты Нур-Эл Хасиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нур-Эл Хасиев на встрече губернатора с журналистами

Фото: Правительство Ярославской области Нур-Эл Хасиев на встрече губернатора с журналистами

Фото: Правительство Ярославской области

По его словам, Ярославская область является многонациональной, в том числе в ней живет немало мусульман.

«Мусульмане принимали участие в ополчении Минина и Пожарского. И сегодня в составе разных отрядов мусульмане принимают участие в специальной военной операции. И возникает вопрос в Ярославле: из-за загруженности мусульманских секторов на кладбищах не хватает мест для захоронения»,— сказал Нур Эл Хасиев.

Организация «Содружество народов Ярославии» в апреле обратилась с письмом в администрацию Ярославского муниципального округа, которое подписали руководители нескольких национальных культурных объединений. Мусульмане просили выделить 4–5 га земли. Но пока что место под мусульманское кладбище не найдено. По словам Нур-Эла Хасиева, вопрос не решается в течение нескольких лет.

«Только ваш личный авторитет и ваше вмешательство могут сдвинуть вопрос с мертвой точки»,— сказал господин Хасиев.

Михаил Евраев пообещал разобраться в вопросе.

Антон Голицын