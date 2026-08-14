Главные новости к утру 14 августа

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повреждении в районе порта Усть-Луга. Начался пожар. На месте работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников и их компонентов. Решение принято для укрепления нацбезопасности.

Как выяснил “Ъ”, Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полета. Запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов.

МИД России считает реакцию Японии на поездку российского президента Владимира Путина на остров Итуруп неприемлемой и крайне возмутительной.

Региональный оперативный штаб Калужской области постановил с 15 августа ввести систему отпуска бензина по четным и нечетным дням.

ВСУ ударили беспилотниками по электричке на железнодорожной станции «Кутейниково» в городском округе Иловайск в ДНР. Пострадали шесть человек.

Великобритания не обладает достаточной огневой мощью, чтобы помешать России захватывать ее грузовые суда. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Проект «This is Хорошо» закрывает YouTube-канал после 15 лет работы. Ведущий шоу Стас Давыдов объяснил решение конфликтом с американской компанией ViralHog, владеющей правами на старые видео.