В МИД России назвали неприемлемой реакцию Японии на визит Путина на Итуруп

МИД России считает реакцию Японии на поездку российского президента Владимира Путина на остров Итуруп неприемлемой и крайне возмутительной. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приводит пресс-служба ведомства.

Сегодня Япония выразила России протест из-за поездки господина Путина на Итуруп — самый крупный из Курильских островов. Японский МИД вызвал посла РФ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио считает южную часть Курил своей исконной территорией.

«Нынешние выпады японского руководства в адрес России — еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса»,— приводит пресс-служба МИД слова госпожи Захаровой. Она добавила, что такими действиями Токио разрушает российско-японские отношения и присоединяется к «русофобской политике».

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия считает, что Курильские острова вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. В МИД РФ утверждают, что право страны на эти территории закреплено договоренностями Союзных держав и Уставом ООН. Переговоры по территориальному статусу архипелага Россия остановила в 2022 году после того, как Токио ввел антироссийские санкции.