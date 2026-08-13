На АЗС в Калужской области введут режим «чет-нечет»

Региональный оперативный штаб Калужской области постановил с 15 августа ввести систему отпуска бензина по четным и нечетным дням. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По четным дням смогут заправляться машины, чьи госномера начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным — с 1, 3, 5, 7 и 9. Правило не касается отпуска дизельного топлива и не применяется на АЗС на трассах. Номер региона не влияет на день заправки. Топливо нельзя купить в отдельную тару, оно отпускается только в бак.

По словам господина Шапши, это поможет автовладельцам спланировать свои поездки и отрегулировать загруженность заправок. Правительство региона ведет переговоры с крупными компаниями для увеличения поставок топлива в регион. Губернатор добавил, что на АЗС будут дежурить волонтеры для соблюдения порядка в очереди. При необходимости к ним будут присоединяться полицейские.