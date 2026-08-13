На АЗС в Калужской области введут режим «чет-нечет»
Региональный оперативный штаб Калужской области постановил с 15 августа ввести систему отпуска бензина по четным и нечетным дням. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
По четным дням смогут заправляться машины, чьи госномера начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным — с 1, 3, 5, 7 и 9. Правило не касается отпуска дизельного топлива и не применяется на АЗС на трассах. Номер региона не влияет на день заправки. Топливо нельзя купить в отдельную тару, оно отпускается только в бак.
По словам господина Шапши, это поможет автовладельцам спланировать свои поездки и отрегулировать загруженность заправок. Правительство региона ведет переговоры с крупными компаниями для увеличения поставок топлива в регион. Губернатор добавил, что на АЗС будут дежурить волонтеры для соблюдения порядка в очереди. При необходимости к ним будут присоединяться полицейские.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее, в начале августа 2026 года, сообщал о стабилизации ситуации с топливом в регионе. По его словам, более 40% заправок были полностью обеспечены топливом, а на 93% АЗС бензин и дизель имелся «в том или ином ассортименте».
Дефицит топлива в российских регионах начался в конце мая 2026 года. Вице-премьер Александр Новак связывал это с ударами вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Для стабилизации ситуации власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.
В августе 2026 года в некоторых регионах, включая Тульскую, Тамбовскую и Калужскую области, Приморье и Краснодарский край, ситуация с бензином снова накалилась, что привело к многочасовым очередям, лимитам по отпуску горючего и закрытию заправок. На этом фоне вице-премьер Александр Новак провел совещание, на котором поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы и следить за ценами.
Подобная система «чет-нечет» по дням в зависимости от номерных знаков также будет введена в Липецкой области с 13 августа 2026 года, как сообщил губернатор Игорь Артамонов. На этих заправках, включая сети «Газпрома», ЛУКОЙЛа, Teboil и «Роснефти», будет действовать лимит в 30 литров бензина на человека, но ограничений на продажу дизеля не будет.