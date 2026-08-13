Шесть человек пострадали при ударе БПЛА по электричке в ДНР

ВСУ ударили беспилотниками по электричке на железнодорожной станции «Кутейниково» в городском округе Иловайск в ДНР. Пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Машинист электропоезда получил серьезные ранения. Оператор станции — ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших также начальник станции, проводник и двое пассажиров, уточнил Денис Пушилин.

Всего при ударах БПЛА по ДНР за день пострадали 17 человек, в том числе двое подростков. В Ясиноватой дрон ударил по больнице. Пострадали четыре человека — двое сотрудников бригады скорой помощи, водитель и работник больницы.

В Донецке беспилотник ударил по заправке. Молодой человек получил тяжелые ранения. Вблизи поселка Корсунь под удар попал грузовик. Ранены двое мужчин. Пострадавшие также есть в Мариуполе, Харцызске и Горловке. При атаках повреждено пять жилых домов, 10 объектов инфраструктуры, 11 легковых автомобилей и четыре грузовика.