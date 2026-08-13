YouTube-канал «This is Хорошо» закроется после 15 лет работы

Проект «This is Хорошо» закрывает YouTube-канал после 15 лет работы. Об этом объявил ведущий шоу Стас Давыдов в последнем ролике. Он объяснил решение конфликтом с американской компанией ViralHog, владеющей правами на старые видео.

Теперь ViralHog требует либо удалить ролики, либо выплатить за них большую сумму денег, рассказал Стас Давыдов. «Покупались они (ролики.— “Ъ”) часто вообще у нереальных авторов — лишь бы была возможность предъявить внутренней системе YouTube, что у них теперь есть на них права»,— добавил он.

По словам Стаса Давыдова, команда «This is Хорошо» пыталась урегулировать спор с помощью юристов и партнерской программы YouTube. «Это все без толку. Эти конторы пользуются тем, как устроена система заявок Content ID на YouTube»,— сказал ведущий.

Проект «This is Хорошо» запустил латвийский продюсер Виталий Голованов в октябре 2010 года. На YouTube-канале 6,33 млн подписчиков. Формат — обзор смешных видеороликов из интернета. Шоу также выходит во «ВКонтакте».