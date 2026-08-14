Великобритания не обладает достаточной огневой мощью, чтобы помешать России захватывать ее грузовые суда. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Опасения экспертов вызваны заявлением президента России Владимира Путина о том, что Россия начнет зеркально отвечать на захваты судов западными странами.

По данным издания, особую тревогу у британского командования вызывает Индо-Тихоокеанский регион, где у ВМФ Великобритании дежурят всего два слабо вооруженных патрульных корабля — HMS Tamar и HMS Spey. В то же время у Курильских островов действуют крупные силы ВМФ России, включая ракетный крейсер «Варяг».

Бывший командующий Королевским ВМФ адмирал лорд Вест и экс-министр обороны Бен Уоллес отметили, что из-за многолетних сокращений флот Великобритании сократился до исторического минимума — двух авианосцев, шести эсминцев и пяти фрегатов. В такой ситуации Лондон будет вынужден прибегать к помощи союзников, добавил господин Уоллес.