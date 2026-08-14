Telegraph: у Британии нет ресурсов помешать России захватывать ее суда
Великобритания не обладает достаточной огневой мощью, чтобы помешать России захватывать ее грузовые суда. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Опасения экспертов вызваны заявлением президента России Владимира Путина о том, что Россия начнет зеркально отвечать на захваты судов западными странами.
По данным издания, особую тревогу у британского командования вызывает Индо-Тихоокеанский регион, где у ВМФ Великобритании дежурят всего два слабо вооруженных патрульных корабля — HMS Tamar и HMS Spey. В то же время у Курильских островов действуют крупные силы ВМФ России, включая ракетный крейсер «Варяг».
Бывший командующий Королевским ВМФ адмирал лорд Вест и экс-министр обороны Бен Уоллес отметили, что из-за многолетних сокращений флот Великобритании сократился до исторического минимума — двух авианосцев, шести эсминцев и пяти фрегатов. В такой ситуации Лондон будет вынужден прибегать к помощи союзников, добавил господин Уоллес.
В июне 2026 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер приказал ВМС перехватить нефтяной танкер из «теневого флота России» в Ла-Манше, что, по его словам, нанесло «очередной удар по России». Российские власти заявили, что задействуют все юридические инструменты против тех, кто попытается изъять или продать нефть с задержанного танкера MV Smyrtos, который был перехвачен в середине июня по распоряжению Стармера.
Британское издание The Telegraph в апреле 2026 года сообщало, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провел по Ла-Маншу два танкера после того, как британские власти пригрозили задерживать суда «теневого флота». Министр обороны Великобритании Джон Хили 9 апреля 2026 года заявил, что Великобритания в течение месяца отслеживала российские подводные лодки в Северной Атлантике, которые представляли угрозу для британской подводной инфраструктуры. Он также отметил, что у Лондона нет доказательств ущерба, но обратился к Владимиру Путину с заявлением: «мы видим вашу активность над нашими кабелями и трубопроводами».
Командиры ВМС заявляли The Telegraph в июне 2026 года, что все пять атомных ударных подлодок ВМС Великобритании ожидают ремонта, что выставляет страну «бессильной» в глазах России. При этом на прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер заявил о необходимости нарастить инвестиции в оборону из-за угрозы со стороны России. Главком британских ВМС генерал сэр Гвин Дженкинс в апреле 2026 года сообщил, что Великобритания намерена создать новое партнерство «северных военно-морских сил», готовых противостоять России.