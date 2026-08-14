Трамп ввел пошлины на импорт БПЛА и их компонентов
Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников и их компонентов. Решение принято для укрепления нацбезопасности. Информация опубликована на сайте Белого дома.
Согласно заявлению, вводится адвалорная пошлина в размере 100% на некоторые БПЛА. Среди них — аппараты с максимальной взлетной массой более 25 кг и модели с функциями тепловидения, а также их док-станции и критически важные детали.
На дроны меньшего размера, не обладающие специальными функциями, и прочие компоненты устанавливается пошлина в размере 25%.
Пошлина на беспилотники и компоненты из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня составит 15%. Для Великобритании введена 10-процентная ставка.
Новые меры вступят в силу через 21 день после подписания. Для части пунктов введение пошлин откладывается на 180 дней.
Президент США Дональд Трамп ранее, 15 января 2026 года, уже вводил 25-процентную пошлину на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства, обосновывая это соображениями национальной безопасности. От нее освобождались полупроводники, импортируемые для развития американского производства чипов, использования в дата-центрах, исследований и разработок, стартапов и гражданских промышленных приложений.
В апреле 2026 года Дональд Трамп также ввел 100%-ные пошлины на запатентованные фармацевтические продукты и ингредиенты для стран, не заключивших торговое соглашение с США, после расследования, установившего угрозу национальной безопасности от объема импорта этих препаратов. За несколько месяцев до этого, в феврале 2026 года, он повысил глобальные импортные пошлины с 10% до 15% для всех стран, которые, по его словам, «обдирали» США.
В июле 2026 года он дал указание ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта из-за, как сообщалось, недобросовестных торговых практик Бразилии. В августе 2026 года, Президент США Дональд Трамп готовится ввести пошлины и минимальные цены на импортируемый поликремний, чтобы стимулировать внутреннее производство и снизить зависимость от иностранных поставок, особенно из Китая.