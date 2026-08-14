Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп ввел пошлины на импорт БПЛА и их компонентов

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников и их компонентов. Решение принято для укрепления нацбезопасности. Информация опубликована на сайте Белого дома.

Согласно заявлению, вводится адвалорная пошлина в размере 100% на некоторые БПЛА. Среди них — аппараты с максимальной взлетной массой более 25 кг и модели с функциями тепловидения, а также их док-станции и критически важные детали.

На дроны меньшего размера, не обладающие специальными функциями, и прочие компоненты устанавливается пошлина в размере 25%.

Пошлина на беспилотники и компоненты из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня составит 15%. Для Великобритании введена 10-процентная ставка.

Новые меры вступят в силу через 21 день после подписания. Для части пунктов введение пошлин откладывается на 180 дней.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент США Дональд Трамп ранее, 15 января 2026 года, уже вводил 25-процентную пошлину на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства, обосновывая это соображениями национальной безопасности. От нее освобождались полупроводники, импортируемые для развития американского производства чипов, использования в дата-центрах, исследований и разработок, стартапов и гражданских промышленных приложений.

В апреле 2026 года Дональд Трамп также ввел 100%-ные пошлины на запатентованные фармацевтические продукты и ингредиенты для стран, не заключивших торговое соглашение с США, после расследования, установившего угрозу национальной безопасности от объема импорта этих препаратов. За несколько месяцев до этого, в феврале 2026 года, он повысил глобальные импортные пошлины с 10% до 15% для всех стран, которые, по его словам, «обдирали» США.

В июле 2026 года он дал указание ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта из-за, как сообщалось, недобросовестных торговых практик Бразилии. В августе 2026 года, Президент США Дональд Трамп готовится ввести пошлины и минимальные цены на импортируемый поликремний, чтобы стимулировать внутреннее производство и снизить зависимость от иностранных поставок, особенно из Китая.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд