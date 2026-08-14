Трамп ввел пошлины на импорт БПЛА и их компонентов

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников и их компонентов. Решение принято для укрепления нацбезопасности. Информация опубликована на сайте Белого дома.

Согласно заявлению, вводится адвалорная пошлина в размере 100% на некоторые БПЛА. Среди них — аппараты с максимальной взлетной массой более 25 кг и модели с функциями тепловидения, а также их док-станции и критически важные детали.

На дроны меньшего размера, не обладающие специальными функциями, и прочие компоненты устанавливается пошлина в размере 25%.

Пошлина на беспилотники и компоненты из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня составит 15%. Для Великобритании введена 10-процентная ставка.

Новые меры вступят в силу через 21 день после подписания. Для части пунктов введение пошлин откладывается на 180 дней.