Небо сужается

Как выяснил “Ъ”, Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полета, включив в него объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Как пояснили “Ъ” в министерстве, запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов. Эксперты полагают, что в условиях беспилотной угрозы нормы гражданской авиации будут меняться во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов зон по территории РФ. В новый проект приказа «Об установлении запретных зон», с которым ознакомился “Ъ”, включили 818 зон по всем 14 зонам Единой системы организации воздушного движения: от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. В действующей версии приказа, принятой в 2022 году, запретных зон было 374.

В Минтрансе подтвердили “Ъ” работу над документом и уточнили, что запрет будет распространяться на все типы воздушных судов (ВС), включая беспилотные. Исключения сделаны для ВС Минобороны и в ряде случаев для бортов, летающих в интересах нефтяных компаний. Сам документ вступит в силу после его опубликования и будет носить бессрочный характер.

Как указано в пояснении к приказу, новый список установит запретные зоны над охраняемыми и особо важными государственными объектами: объектами топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также «объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». Перечень составлялся по спискам ФСБ, ФСО, Минобороны, Росгвардии, Минпромторга, Минэнерго, «Росатома», «Роскосмоса» и других госкомпаний, а также по предложениям региональных правительств, уточняется в документе.

«Установление запретных зон направлено на антитеррористическую защиту объектов, в том числе пресечение террористических актов, а также для обеспечения безопасности использования воздушного пространства РФ»,— указано в документе.

С начала лета на фоне учащения беспилотных атак Росавиация дважды вводила нововведения, ограничивающие использование воздушного пространства в РФ. C 20 июня регулятор по представлению Минобороны запретил полеты легких и сверхлегких ВС на высоте до 5200 м в Центральной России, исключения были сделаны для судов государственной и экспериментальной авиации (см. “Ъ” от 25 мая).

В июле Росавиация снизила предельную высоту полетов в районе Московского авиационного узла (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский) и ввела запрет на транзитные рейсы. Как писал “Ъ”, снижение предельно допустимой высоты приводит к росту полетного времени и расходов на топливо (см. “Ъ” от 22 июля). По данным близкого к Минтрансу собеседника “Ъ”, «в авиакомпаниях с пониманием относятся к вводимым ограничениям» и запросов на их корректировку в отрасли нет. В опрошенных “Ъ” авиакомпаниях от комментариев воздержались.

Штраф за нарушение правил использования воздушного пространства, согласно КоАП, составляет от 20 тыс. руб. для физических и от 100 тыс. руб. для юридических лиц. При наличии пострадавших или погибших, согласно УК РФ,— до пяти лет лишения свободы.

Но опасность в том, что увеличение количества запретных зон повышает риски непредумышленного их нарушения из-за человеческого фактора или навигационной ошибки, говорит председатель правления Ассоциации малых авиапредприятий (МалАП) Сергей Детенышев. В этом случае непреднамеренные нарушители рискуют оказаться в зоне работы ПВО и быть сбитыми.

Особенно возрастают риски в воздушном пространстве класса G, где летает малая авиация, и вокруг неконтролируемых аэродромов, где не предоставляется диспетчерское обслуживание. По мнению эксперта, введение дополнительных ограничений избыточно для отрасли, в которой эффективно применяются ограничения по сигналу «Ковер». «Есть всем понятная практика, где в течение 20 минут после введения сигнала небо полностью зачищается от любых его пользователей, и этот механизм более чем достаточен»,— считает эксперт. Опубликование же координат всех запретных зон, добавляет он, служит дополнительным фактором привлечения к ним внимания. «Понятно, что при наличии спутниковой съемки ничего скрыть невозможно, но такие списки работают даже хуже, чем "заблюренные" на онлайн-картах секретные объекты»,— подчеркивает глава МалАП.

Три других собеседника “Ъ” в экспертном сообществе считают, что расширение ограничений знаменует усиленный переход от временных мер и запретов к новому системному регулированию воздушного пространства. Они совпадают во мнении, что беспилотная угроза в целом серьезно повлияет на принципы и «архитектуру использования глобального воздушного пространства во всем мире». После ограничений на перелеты в период обострения конфликта на Ближнем Востоке, беспилотных террористических атак в Африке и Латинской Америке свое повышенное внимание к вопросу обозначила, в частности, IATA, напоминает один из собеседников. «Война будет иметь долгосрочные последствия для всей гражданской авиации, и международное регулирование будет адаптироваться под новые угрозы»,— заключает один из них.

Айгуль Абдуллина