Концерт Lida, встреча философов и фильм о Майкле Джексоне

В эти выходные жителей и гостей Новороссийска ждут рэп-концерт, атмосфера ностальгии под неоклассику, футбольное противостояние на «Центральном» и детский спектакль. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

14 августа в 19:00 в концерт-холле Familia состоится шоу исполнителя Lida. Артист представит сольную программу с громкими электронными треками и рэп-хитами. Организаторы обещают мощный звук, плотную шоу-программу и традиционную для концертов исполнителя энергию.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

16 августа в 19:30 в Новороссийском городском театре покажут оперетту «Летучая мышь». Театр «Буфф-Прадиз» представляет классическую музыкальную комедию, созданную по мотивам легендарного шедевра Иоганна Штрауса. Впервые оперетта «Летучая мышь» венского классика увидела подмостки еще полтора века назад, но и сегодня является одним из символов жанра и по-прежнему любима и узнаваема самой широкой зрительской аудиторией — от профессиональных меломанов высокой пробы до публики, которая приходит в театр просто за хорошим настроением.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

16 августа в 12:00 в Городском дворце культуры покажут спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова. Постановка расскажет классическую историю о верности, купеческой дочери Настеньке, волшебном острове и чарах, которые способны разрушить искренние чувства.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

16 августа в 12:00 в Городском дворце культуры состоится спектакль «Теремок». Сказка рассказывает о том, как в маленьком домике, стоящем в лесу, начинают жить разные звери. Первым появляется мышь, затем лягушка, заяц, лиса, волк и, наконец, медведь. Каждый новый жилец спрашивает: “Кто-кто в теремочке живет?" и присоединяется к остальным. Однако, когда приходит медведь, он оказывается слишком большим для теремка и случайно разрушает его. Звери остаются целыми, но домик больше не существует. Сказка учит дружбе, гостеприимству, но также показывает, что всему есть свои пределы.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска на выходных продолжается прокат «Майкла» — музыкального байопика о Майкле Джексоне. Фильм рассказывает о карьере артиста и его пути от выступлений с Jackson 5 до мировой славы.

Также в прокате остаются комедия «На деревню дедушке 2», семейное фэнтези «Последний богатырь. Колобок» и анимационно-игровой фильм «Смешарики сквозь вселенные». Для любителей хоррора в кинотеатрах показывают «Зловещие мертвецы: Пекло».

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Куда сходить еще

15 августа в 18:00 в джаз-кафе «Философ» пройдет встреча философского клуба «Точка зрения».

Стоимость билета — от 450 руб.

В течение выходных в Новороссийске также работают цирки-шапито «Карнавал» и «Торнадо». 15 и 16 августа в цирке «Карнавал» пройдут представления, начало — в 18:30.

Стоимость билетов — от 1000 руб.

16 августа в 10:00 в Городском дворце культуры состоится детское мероприятие «Счастье для Тимоши».

Стоимость билетов — от 500 руб.

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