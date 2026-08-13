Движение между Переславлем и Ростовом на М-8 ограничат из-за ремонта на два года

В Ярославской области на федеральной трассе М-8 будет ограничено движение из-за капитального ремонта. Об этом рассказал на встрече с журналистами 13 августа губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Работы идут между Переславлем-Залесским и Ростовом Великим, скоро будет закрыто 30 км. В ремонт встанут, мы с вами будем аккуратно ехать 40 км в час, так будет продолжаться примерно 2-2,5 года»,— сказал Михаил Евраев.

В итоге на новых участках появятся две полосы в каждом направлении. Также осенью начнется строительство нового участка трассы от границы с Владимирской областью до Переславля-Залесского.

«Это будет совершенно другая трасса, новый уровень безопасности, потому что самые страшные аварии происходят в районе Переславских горок из-за выезда на встречную полосу»,— пояснил губернатор.

Общая стоимость работ по реконструкции М-8 в Ярославской области составит более 70 млрд руб.

Антон Голицын