Смольнинское чаепитие

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился со спикером Законодательного собрания и лидерами парламентских фракций. Двухчасовой разговор посвятили итогам совместной работы депутатов VII созыва и Смольного. Сентябрьские выборы практически не обсуждали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов встретился с руководителями фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Фото: Администрация Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с руководителями фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Смольном 12 августа состоялась встреча губернатора Александра Беглова с председателем Заксобрания Санкт-Петербурга Александром Бельским и руководителями фракций городского парламента. Беседа продолжалась около двух часов и носила неформальный характер. Губернатор рассказал о работе Смольного за прошедшие годы.

Спикер занял место по правую руку от губернатора. Остальные депутаты расселись напротив: Павел Крупник («Единая Россия»), Марина Шишкина (фракция «Справедливая Россия — за правду»), Дмитрий Павлов («Новые люди»), Ирина Иванова (КПРФ), Ольга Штанникова («Яблоко») и Павел Иткин (ЛДПР). В качестве сторонних наблюдателей на мероприятии присутствовали вице-губернатор Борис Пиотровский, представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, а также начальник управления внутренней политики Юлана Савина.

Опрошенные «Ъ Северо-Запад» участники встречи сошлись во мнении, что речь губернатора напоминала его ежегодный доклад перед депутатами в ЗакСе, но в сокращенном формате.

«За пять лет нам пришлось с вами ответить на самые сложные вопросы. Прежде всего, была?пандемия, СВО, санкции, которые мы с вами прошли, — это тоже было не просто, это было сложно, но тем не менее за это время нам удалось все-таки обстановку в сложное время стабилизировать»,— сказал губернатор собравшимся. Выдержки его выступления опубликовал телеканал «Санкт-Петербург».

Александр Беглов поблагодарил депутатов за оперативное принятие нужных региону законопроектов. За прошлый год правительство внесло на рассмотрение парламента 58 инициатив — все получили поддержку депутатского корпуса. Спикер Заксобрания Бельский отметил, что в парламенте единодушно относятся к городским законопроектам, несмотря на обилие партий.

«У нас, конечно, в парламенте существует много разных политических мнений, у каждого своя политическая позиция, но по главным вопросам, которые связаны с жизнью нашего города, жителей нашего города, мы всегда стараемся действовать слаженно, вместе. Хотели бы поблагодарить и правительство города Санкт-Петербурга, вас лично за такие знаковые решения»,— сказал Бельский.

«Культуру диалога», сложившуюся в парламенте, необходимо сохранить и передать преемникам, уверен губернатор Беглов. Он считает способность находить общий язык ключевой особенностью созыва депутатов 2021–2026 годов.

Остальная часть встречи прошла в закрытом формате, без камер. Особых регламентов по выступлениям не было, рассказали «Ъ С-З» участники разговора. Представители парламентских объединений решили подхватить тему, заявленную градоначальником, и также поделились впечатлениями о работе партийцев за прошедший созыв. Особых вопросов к главе города у них не оказалось.

Тему сентябрьских выборов практически не упоминали. Как отметили в пресс-службе Смольного, губернатор выразил надежду, что парламентские партии достойно проведут избирательную кампанию и с уважением отнесутся и к оппонентам. Вопрос, каким будет состав следующего созыва законодательного органа, оставили на откуп избирателям.

Встреча губернатора с лидерами парламентских фракций стала второй за последние годы. В прошлый раз парламентарии тем же составом (за исключением «яблочницы» Штанниковой, сменившей на посту лидера фракции Александра Шишлова) беседовали с господином Бегловым в июне 2025-го. За год формат встречи незначительно изменился. Тогда на столах стояли только бутылки воды. На последней встрече для участников подготовили, кроме воды, выпечку, бутерброды с ветчиной и рыбой и сладости, а также чай. Правда, угощения, по наблюдению одного из участников, оказались не очень востребованы. «Не до чая было. Все сосредоточены на диалоге»,— добавил собеседник «Ъ Северо-Запад».

Константин Леньков