Волонтеров возвращают на АЗС в Липецке на фоне проблем с топливом

В Липецке волонтеров вновь выведут на заправки, объявил 10 августа мэр города Михаил Щербаков. Волонтеры «будут помогать там, где сейчас особенно большая нагрузка, и регулировать движение автомобилей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Мы уже проходили через такую ситуацию и знаем, что эта помощь действительно работает. Хочу попросить автомобилистов о простом — давайте с пониманием относиться друг к другу. Если у автомобиля топливный бак с правой или левой стороны, занимайте подходящую колонку и не создавайте дополнительную очередь»,— обратился к липецким автовладельцам господин Щербаков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 7 августа губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что возвращение режима продажи бензина «чет-нечет» в регионе «сейчас не даст ожидаемого эффекта». По мнению господина Артамонова, механизм помогает распределять поток авто, когда топливо поступает, но его не успевают развозить по АЗС, однако сейчас проблема — в дефиците самого бензина. Меньше чем через час после выхода публикации губернатор удалил ее без объяснений.

В удаленном посте господин Артамонов также заявил, что «Лукойл» и Teboil «существенно сократили объемы поставок топлива на АЗС региона» и что основная нагрузка легла на АЗС «Роснефти». В то же время, по словам губернатора, объем поступающего по линии «Роснефти» топлива также ограничен, и АЗС вынуждены приостанавливать отпуск бензина до следующей поставки.

Липчане в соцсетях и местные СМИ сегодня сообщают об очередях на заправках и указывают на проблемы с доступностью бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Денис Данилов