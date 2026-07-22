Перебои с топливом локально повлияли на работу транспорта в Белгородской области

В связи с перебоями в поставке топлива на автозаправочные станции 22 июля в Валуйках возможны отклонения от графика движения транспорта на маршрутах №1 и №5. Об этом жителей предупредил в соцсетях глава администрации Валуйского округа Белгородской области Андрей Дыбов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Дыбов в комментариях также пояснил, что «маршрутное такси в настоящее время ходит в штатном режиме», но «в связи с перебоями в работе АЗС могут возникнуть временные отклонения».

«Полного отсутствия транспорта не прогнозируется»,— заявил глава администрации округа.

В комментариях на странице врио губернатора Александра Шуваева господин Дыбов также рассказал, АЗС сталкиваются с участившимися атаками БПЛА. На территории округа работает одна заправка «Газпрома», а с руководством «Роснефти» прорабатывается вопрос о запуске ранее поврежденной беспилотником АЗС.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что за прошлые сутки ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области. В результате два мирных жителя погибли, 13 получили ранения. Сутками ранее ВСУ ударили по региону 153 раза. Из-за этого погибли девять человек. После оказания медпомощи 37 белгородцев продолжили лечение амбулаторно, а 41 пациент был госпитализирован.

Подробнее об одном из самых тяжелых дней Белгородчины — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов