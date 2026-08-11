Артамонов: ситуация с топливом в Липецкой области не улучшится за две недели

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в течение «одной-двух недель» положительных изменений на топливном рынке ожидать не стоит. Он назвал ситуацию напряженной и призвал жителей региона сократить число поездок, а также воздержаться от «долива» 10 л до полного бака, чтобы дать возможность заправиться тем, кто приезжает на АЗС с минимальным остатком топлива. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора, региону выделяется определенный суточный лимит топлива. Как только он заканчивается, АЗС работают в ожидании следующей поставки. Господин Артамонов подчеркнул, что в таких условиях введение системы «чет-нечет» не повлияет на ситуацию.

«С нефтяными компаниями работаем каждый день. На связи с правительством России и министерством энергетики — все, что можно дополнительно получить для области, будем получать. Дальше ожидаем постепенного восстановления поставок»,— уточнил глава Липецкой области.

Отмечается. что транспорт экстренных служб топливом обеспечен.

На прошлой неделе губернатор Игорь Артамонов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что введение режима продажи бензина «чет-нечет» в регионе «сейчас не даст ожидаемого эффекта». По его мнению, этот механизм помогает распределять поток автомобилей при наличии топлива, когда его не успевают развозить по заправкам. Однако в сложившихся условиях проблема заключается в дефиците самого бензина. Спустя менее часа после публикации запись была удалена без каких-либо пояснений.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что на заправках в Липецке вновь появятся волонтеры. Они будут регулировать транспортные потоки на АЗС с наибольшей нагрузкой.

Кабира Гасанова