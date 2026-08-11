Артамонов: ситуация с топливом в Липецкой области не улучшится за две недели
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в течение «одной-двух недель» положительных изменений на топливном рынке ожидать не стоит. Он назвал ситуацию напряженной и призвал жителей региона сократить число поездок, а также воздержаться от «долива» 10 л до полного бака, чтобы дать возможность заправиться тем, кто приезжает на АЗС с минимальным остатком топлива. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам губернатора, региону выделяется определенный суточный лимит топлива. Как только он заканчивается, АЗС работают в ожидании следующей поставки. Господин Артамонов подчеркнул, что в таких условиях введение системы «чет-нечет» не повлияет на ситуацию.
«С нефтяными компаниями работаем каждый день. На связи с правительством России и министерством энергетики — все, что можно дополнительно получить для области, будем получать. Дальше ожидаем постепенного восстановления поставок»,— уточнил глава Липецкой области.
- Отмечается. что транспорт экстренных служб топливом обеспечен.
На прошлой неделе губернатор Игорь Артамонов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что введение режима продажи бензина «чет-нечет» в регионе «сейчас не даст ожидаемого эффекта». По его мнению, этот механизм помогает распределять поток автомобилей при наличии топлива, когда его не успевают развозить по заправкам. Однако в сложившихся условиях проблема заключается в дефиците самого бензина. Спустя менее часа после публикации запись была удалена без каких-либо пояснений.
Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что на заправках в Липецке вновь появятся волонтеры. Они будут регулировать транспортные потоки на АЗС с наибольшей нагрузкой.