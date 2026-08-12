Тление на полигоне «Ситиматик» в Энгельсе ликвидировано

Очаги тления на мусорном полигоне АО «Ситиматик» в Энгельсе полностью ликвидированы. Об этом сообщил глава района Максим Леонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / leonovmg Фото: t.me / leonovmg

На объекте все еще задействованы десять самосвалов и четыре бульдозера. Сейчас на полигоне формируют достаточный слой грунта для исключения риска повторного возгорания. В ночную смену работы продолжат силами АО «Ситиматик».

Пожар на полигоне случился 2 августа, открытый огонь потушили 6 августа. Тление продолжалось несколько дней, жители жаловались на задымление. Роспотребнадзор сообщал, что в воздухе выявили превышения по взвешенным веществам, оксиду углерода и диоксиду азота. 10 августа ведомство отчиталось о нормализации показателей.

Нина Шевченко