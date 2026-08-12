В ярославском музее «Эмалис» произошел пожар

В здании музея эмальерного искусства «Эмалис» в Ярославле произошел пожар. Об этом сообщает «Ярньюс».

По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел ранним утром 12 августа в доме №15 на Тверицкой набережной. Сообщение о пожаре поступило в 05:25, ликвидация была объявлена в 06:55. В результате пожара повреждены деревянные перекрытия и кровля на площади 70 кв. м. Никто не пострадал.

Как уточнили в музее, наиболее серьезно пострадала чердачная часть здания. Помещения музейного и цокольного этажей получили значительное воздействие воды во время тушения. Также повреждены электропроводка и инженерные коммуникации. Сейчас специалисты обследуют здание. В музее отметили, что приоритетом является сохранность коллекции.

Музей не будет открыт для посетителей до окончания технического обследования. Возобновить работу планируется после проверки конструкций, электропроводки и инженерных систем и подтверждения специалистами безопасности помещений. Центр эмальерного искусства «Эмалис» работает в Ярославле с 1992 года. Более 30 лет он занимается сохранением, развитием и популяризацией искусства горячей эмали.

Антон Голицын