Ярославская область заняла третье место по уровню конкуренции застройщиков

Ярославская область заняла третье место в России по уровню конкуренции застройщиков. Рейтинг опубликован на сайте «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). По состоянию на 1 июля 2026 года в регионе на тройку крупнейших застройщиков приходится минимальная доля объема строительства МКД — 18,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«С начала года показатель снизился на 2,9 п. п. За год совокупная доля крупнейших девелоперов уменьшилась с 21,6% до 18,4%»,— сообщает ЕРЗ.

Год назад Ярославская область занимала в рейтинге пятое место, а полгода назад вышла на третье (рейтинг формируется дважды в год), которое сохранила и в новом ранжировании. В прошлом году в Ярославской области было введено почти 940 тыс. кв. м жилья. Первые два места в рейтинге конкуренции занимают Дагестан и Свердловская область.

Антон Голицын