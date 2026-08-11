Московскую компанию оштрафовали за детский лагерь под Переславлем

Мировой судья Переславского судебного района Ярославской области наложил штраф в размере 500 тыс. руб. на ООО «Стадикуб» за нарушения при организации детского отдыха. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Переславский районный суд Фото: Переславский районный суд

Решение было вынесено 6 августа. К административной ответственности привлекли зарегистрированную в Москве компанию, которая специализируется на языковых курсах для детей и взрослых. Суд признал ее виновной по ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей).

По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет об организации детского отдыха в отеле «Азимут» под Переславлем. Контролирующие органы считают, что в этом случае необходимо внести лагерь в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Перед судебным заседанием Российский союз туриндустрии направил в Переславский суд обращение в поддержку ООО «Стадикуб». В нем говорится, что «Стадикуб» не организовывал летний лагерь, а оказывал услуги детского туризма, что не требует включения в реестр. Однако суд встал на сторону контролирующих органов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее суд уже выносил аналогичные решения в отношении организаторов летних детских лагерей в Переславском округе.

Антон Голицын