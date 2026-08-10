«Локомотив» заключил контракт с бывшим игроком «Ак Барса»

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» заключил однолетний контракт с защитником Степаном Фальковским. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Игрок провел последние два сезона в составе казанского клуба «Ак Барс». В текущем чемпионате и плей-офф он принял участие в 72 матчах, набрав 15 очков (два гола и тринадцать передач).

За время выступлений Степан Фальковский заблокировал 139 бросков соперников. Его итоговый показатель полезности составил плюс 19.

Новый контракт с «Локомотивом» рассчитан на один год, что позволяет клубу усилить линию обороны опытным защитником.

Антон Голицын