В центре Ярославля планируют построить гостиничный комплекс

В центре Ярославля на улице Пушкина планируется строительство гостиничного комплекса под маркой «Модерн». Информация об этом размещена на сайте государственной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз гостиничного комплекса на улице Пушкина в Ярославле. На первом плане — действующая гостиница "Модерн"

Фото: Проектная документация по обеспечению сохранности ОКН Эскиз гостиничного комплекса на улице Пушкина в Ярославле. На первом плане — действующая гостиница "Модерн"

Фото: Проектная документация по обеспечению сохранности ОКН

Проект предусматривает размещение четырехэтажного здания во дворе существующей гостиницы «Модерн» на улице Пушкина, 3 и 5. Параметры объекта приведены в проектной документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и акте государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Заказчиком ГИКЭ выступило ООО «Модерн».

Проектируемое здание будет иметь высоту 14,05 м от уровня чистого пола до наиболее высокого парапета. Площадь его застройки составит 386,67 кв. м. В здании планируется более 30 гостиничных номеров. В материалах оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля» отмечается, что архитектурные и стилистические решения фасадов гостиницы должны продолжать характерные для квартала черты городской архитектуры.

В частности, архитектура нового здания будет отражать решения главного исторического фасада ОКН «Дом Романова» (существующая гостиница «Модерн»). При этом проект предусматривает плоскую кровлю, не характерную для исторического облика застройки центра Ярославля. Авторы отказались от скатной кровли, чтобы не допустить визуальной подмены восприятия нового здания под историческое.

Проект получил положительное заключение экспертизы. Сейчас акт ГИКЭ и проект обеспечения сохранности ОКН проходят стадию общественных обсуждений.

Антон Голицын