В Угличе жителям снизили коммунальные платежи после вмешательства прокуратуры

Угличская межрайонная прокуратура выявила незаконное повышение тарифов управляющей компанией ООО «УК Мир» и добилась перерасчета средств для жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С 1 января 2026 года организация в одностороннем порядке увеличила плату за содержание жилья на 9% без решений общих собраний собственников. Договор управления не предусматривал механизма индексации, а расчет суммы был произведен произвольно.

По результатам проверки прокуратура внесла директору компании представление об устранении нарушений закона и восстановлении жилищных прав граждан. В ответ на предписание управляющая компания отменила необоснованное повышение тарифов.

Жителям 12 многоквартирных домов произведен перерасчет платы за период с января по апрель 2026 года. Общая сумма возврата средств населению превысила 60 тыс. руб.

Антон Голицын