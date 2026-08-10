В Ярославской области за два мандата в Госдуму будут бороться 18 человек

В Ярославской области в выборах депутатов Госдумы девятого созыва по двум одномандатным округам примут участие 18 кандидатов. О завершении регистрации сообщили в избирательной комиссии региона. В округе № 193 зарегистрировано девять претендентов, включая одного самовыдвиженца, а в округе № 194 — также девять кандидатов от партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Ярославском округе № 193 зарегистрированы Алексей Гурьев (ЛДПР), Анна Скрозникова («Новые люди»), Анатолий Каширин («Справедливая Россия — За правду»), Елена Кузнецова (КПРФ), Юлия Овчинникова (РППЗС), Владимир Пахарев («Единая Россия»), Дмитрий Голубятников («Родина»), Дмитрий Трусов («Зеленые») и самовыдвиженец Анатолий Лисицын.

В Ростовском округе № 194 кандидатами стали Александр Казинец (ЛДПР), Алексей Горохов («Новые люди»), Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия — За правду»), Михаил Парамонов (КПРФ), Андрей Бурьяноватый (РППЗС), Артем Молчанов («Единая Россия»), Мария Бурцева («Родина»), Денис Шубин («Зеленые») и Сергей Балабаев («Яблоко»).

«Итоги этапа регистрации кандидатов подтверждают высокую конкурентную борьбу. Такая статистика говорит о высокой конкуренции и живом интересе политических сил к предстоящим выборам. Участие широкого спектра представителей политических партий и независимых кандидатов укрепляет легитимность избирательного процесса»,— отметил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин.

Антон Голицын