Главные новости к утру 10 августа
Президент Сербии Александр Вучич предрек начало «большой войны».
Число погибших при ночной атаке на Белгород выросло до шести.
В Белоруссии задержали обвиняемого в поставках некачественной тушенки на СВО.
В Москве из-за пожара на подстанции несколько домов остались без света, рассказал «Ъ» очевидец.
Турция снова начала пропускать суда в Черное море.
Советника верховного лидера Ирана назначили секретарем Высшего совета нацбезопасности.
Хуситы заявили об ударе по портовому городу у Баб-эль-Мандебского пролива.