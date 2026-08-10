Главные новости к утру 10 августа

Президент Сербии Александр Вучич предрек начало «большой войны».

Число погибших при ночной атаке на Белгород выросло до шести.

В Белоруссии задержали обвиняемого в поставках некачественной тушенки на СВО.

В Москве из-за пожара на подстанции несколько домов остались без света, рассказал «Ъ» очевидец.

Турция снова начала пропускать суда в Черное море.

Советника верховного лидера Ирана назначили секретарем Высшего совета нацбезопасности.

Хуситы заявили об ударе по портовому городу у Баб-эль-Мандебского пролива.