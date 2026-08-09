Советника Хаменеи назначили секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

В высшем руководстве Ирана произошли кадровые перестановки. Советник верховного лидера республики Мохсен Резаи был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности. Его предшественник Мохаммад-Багер Зольгадр переведен на пост советника по политическим вопросам.

О назначении господина Резаи сообщили в офисе президента Ирана, а о новой роли господина Зольгадра объявил лично верховный лидер Моджтаба Хаменеи. «Уважаемый брат, доктор Мохаммад-Багер Зольгадр, учитывая ваш ценный опыт, я настоящим назначаю вас своим политическим советником»,— указано на странице иранского лидера в соцсети X.

Господин Резаи с 1981-й по 1997 год возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР). По мнению аналитиков, назначение ветерана КСИР на пост секретаря может означать дальнейшую консолидацию власти в руках старой гвардии силового истеблишмента страны, пишет The New York Times (NYT). Совет нацбезопасности Ирана играет решающую роль в формировании политики Ирана в отношении продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами, отмечает газета.

Господин Зольгадр в свое время был заместителем Резаи в КСИР. Ранее эксперты характеризовали его как сторонника жесткой линии и расширения влияния силовиков в политике. Однако, как отмечает NYT, сейчас он не обладает таким авторитетом, как другие высшие военные командиры.

По данным издания, эти перестановки также рассматриваются как шаг верховного лидера по ограничению влияния президента Масуда Пезешкиана и главы МИД Аббаса Аракчи. Консерваторы жестко критиковали их за попытки вести переговоры с США, и назначение влиятельного генерала Резаи во главу Совбеза фактически лишает команду президента контроля над внешней политикой, пишет NYT.