В Белоруссии задержали обвиняемого в поставках некачественной тушенки на СВО
Комитет госбезопасности Белоруссии задержал бизнесмена Дмитрия Мизгира, которого российские правоохранительные органы считают ключевым участником схемы по поставкам некачественной тушенки в зону СВО. Об этом сообщают «Известия».
Предприниматель находился в федеральном розыске около трех месяцев и был задержан в республике при попытке скрыться за границей. Московский 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест на два месяца.
По версии следствия, Дмитрий Мизгир выступал посредником между производителями консервов и бывшим начпродом Минобороны РФ Виктором Таразевичем. Через него организовывались поставки 170 т непригодной тушенки на 700 млн рублей.
Поставки осуществлялись в 2024–2025 годах. Продукция с подмосковного мясокомбината «Селятино», в которой вместо мяса содержались субпродукты и запрещенные добавки, отправлялась в подразделения группировок войск «Запад», «Восток», «Юг» и «Центр» и на Черноморский флот. Сам бизнесмен вину не признает. В розыске по этому делу остаются еще два фигуранта — гендиректор мясокомбината Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бойцам недокладывали мяса».
Уголовное дело о поставках некачественных консервов для участвующих в СВО подразделений Минобороны было возбуждено 11 мая 2026 года Главным военным следственным управлением СКР. По версии следствия, группа, в которую входили бывший начальник продовольственного управления военного ведомства Виктор Таразевич, а также коммерсанты Дмитрий Мизгир, Алексей Баранов, Дмитрий Вислобоков и технолог Зинаида Грищук, получила незаконный доход более чем на 700 млн рублей. Поставки консервов осуществлялись ООО «Нармяспром», которое получало продукцию от аффилированного МПК «Селятино».
В июне 2026 года военный суд отказался смягчить меру пресечения коммерческому директору компании «Нармяспром» Дмитрию Вислобокову, который является одним из фигурантов дела. Ранее были также отклонены ходатайства о смягчении меры пресечения для Виктора Таразевича и гендиректора ООО «Нармяспром» Алексея Баранова.