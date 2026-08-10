В Белоруссии задержали обвиняемого в поставках некачественной тушенки на СВО

Комитет госбезопасности Белоруссии задержал бизнесмена Дмитрия Мизгира, которого российские правоохранительные органы считают ключевым участником схемы по поставкам некачественной тушенки в зону СВО. Об этом сообщают «Известия».

Предприниматель находился в федеральном розыске около трех месяцев и был задержан в республике при попытке скрыться за границей. Московский 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест на два месяца.

По версии следствия, Дмитрий Мизгир выступал посредником между производителями консервов и бывшим начпродом Минобороны РФ Виктором Таразевичем. Через него организовывались поставки 170 т непригодной тушенки на 700 млн рублей.

Поставки осуществлялись в 2024–2025 годах. Продукция с подмосковного мясокомбината «Селятино», в которой вместо мяса содержались субпродукты и запрещенные добавки, отправлялась в подразделения группировок войск «Запад», «Восток», «Юг» и «Центр» и на Черноморский флот. Сам бизнесмен вину не признает. В розыске по этому делу остаются еще два фигуранта — гендиректор мясокомбината Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бойцам недокладывали мяса».