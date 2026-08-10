В Москве из-за пожара на подстанции несколько домов остались без света

Во дворе жилого дома в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы произошел пожар. У дома 21 по улице Мнёвники загорелась электрическая подстанция, сообщил корреспондент «Ъ».

Рядом с местом происшествия раздались звуки хлопков, а пламя поднималось до уровня четвертого этажа. Из-за пожара отключился свет в нескольких соседних домах. Также были повреждены два припаркованных рядом автомобиля — черный Nissan и белая BMW.

Пожар начался около 1:10 мск. На месте работают полиция и пожарные. В ГУ МВД по Москве «Ъ» сообщили, что в пресс-службу информация о происшествии пока не поступала. В МЧС на звонок не ответили.

Отдел происшествий