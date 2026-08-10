Вучич: мир стоит на пороге большой войны, но никто не пытается этому помешать
Вучич предрек начало «большой войны»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир стоит на пороге «большой войны». По его словам, страны не предпринимают никаких шагов, чтобы ее избежать. Он сказал, что для формирования новых контуров мировой политики в ближайшие годы будут использоваться все более разрушительные средства.
«Мне кажется, мы находимся на пороге большой войны. Именно поэтому я надеялся, что кто-то уже предпримет шаги, чтобы этого избежать. Но этого не случилось и в ближайшее время не случится. А значит, мы на пороге чего-то значительно более серьезного»,— сказал он в подкасте председателя правления медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.
По мнению сербского президента, в ближайшие пять лет ведущие государства будут стремиться к большей самостоятельности и снижению внешней зависимости. Ключевые роли в «новом мире» господин Вучич отводит США и Китаю, следующим центром силы, по его мнению, будет Евросоюз, следом — блок из России, Индии и других крупных региональных держав. Сейчас также приобретает очертания альянс Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, сказал президент.
В марте 2026 года президент Сербии Александр Вучич уже высказывал мнение, что Третья мировая война, возможно, началась, но официально об этом не объявлялось. Он отметил, что борьба за ресурсы идет давно, а Первая и Вторая мировые войны также начинались с региональных конфликтов. Господин Вучич считает, что интересы крупных держав слишком разнообразны, что приводит к эскалации, и пока не видит простого пути для ее предотвращения.
В июле 2026 года Александр Вучич раскритиковал западные оценки, касающиеся атак украинских беспилотников на территорию России, назвав их неверными и свидетельствующими о непонимании ситуации. Он напомнил, что Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток после распада СССР, и отметил, что у России есть причины для недовольства. Вучич также отказался подписывать итоговую антироссийскую декларацию на саммите стран Юго-Восточной Европы в Киеве.