Вучич: мир стоит на пороге большой войны, но никто не пытается этому помешать

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир стоит на пороге «большой войны». По его словам, страны не предпринимают никаких шагов, чтобы ее избежать. Он сказал, что для формирования новых контуров мировой политики в ближайшие годы будут использоваться все более разрушительные средства.

«Мне кажется, мы находимся на пороге большой войны. Именно поэтому я надеялся, что кто-то уже предпримет шаги, чтобы этого избежать. Но этого не случилось и в ближайшее время не случится. А значит, мы на пороге чего-то значительно более серьезного»,— сказал он в подкасте председателя правления медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.

По мнению сербского президента, в ближайшие пять лет ведущие государства будут стремиться к большей самостоятельности и снижению внешней зависимости. Ключевые роли в «новом мире» господин Вучич отводит США и Китаю, следующим центром силы, по его мнению, будет Евросоюз, следом — блок из России, Индии и других крупных региональных держав. Сейчас также приобретает очертания альянс Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, сказал президент.