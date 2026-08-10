Bloomberg: Турция снова начала пропускать суда в Черное море

Турция возобновила пропуск судов через свои проливы по пути в Черное море, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

По данным агентства, вчера танкер Aegean Dream вошел в пролив Дарданеллы и направился к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Судно ожидало прохода с 6 августа. В тот же день разрешение на транзит до Новороссийска получил контейнеровоз Mehmet Kahveci A.

Ранее Главное управление береговой безопасности Турции без официального объяснения причин приостановило выдачу разрешений на транзит для судов, направляющихся в порты России и Украины. По данным агентства, решение приняли из-за «растущей обеспокоенности правительства» Турции, вызванной участившимися атаками на суда в этом районе. Bloomberg 8 августа сообщило, что власти Украины пообещали США не бить по объектам КТК в Черном море и танкерам, не связанным с Россией.