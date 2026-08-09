Число погибших при ночной атаке на Белогород выросло до шести

Число погибших при атаке беспилотников на Белгород прошлой ночью увеличилось до шести. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram. Ранее сообщалось, что при ударах по жилым домам погибли пять человек, 24 получили ранения.

Тело погибшего мужчины обнаружили при разборе конструкций многоквартирного дома, рассказали в оперштабе. Еще двое человек, получивших ранения при ночной атаке, обратились за медицинской помощью, указывается в публикации. После оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно.

В ночь на воскресенье на Белгород совершили налет беспилотников ВСУ. В разной степени повреждены почти три десятка многоэтажек, а также административные и коммерческие здания. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удар пришелся по жилью».